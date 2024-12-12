شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة دولية.. نتائج اليوم التاسع لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور والان نبدء بالتفاصيل

شوط شاهين فرخ

شوط حر فرخ

شوط جير تبع فرخ

أكبر تجمعٍ للصقور في العالم

الدمام - شريف احمد - أقيمت يوم الأربعاء منافسات المُلاك الدوليين في تاسع أيام مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024.وشارك 187 صقارًا في 6 أشواط أقيمت الأربعاء على كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات شاهين (فرخ قرناس)، وحر (فرخ قرناس)، وجير تبع (فرخ وقرناس).جاءت الانطلاقة من خلال شوط شاهين فرخ، إذ حقق (العدواني) للكويتي عيد العجمي المركز الأول.فيما جاء (الواثق S81) للبحريني عبدالوهاب الهاجري في المركز الثاني.وحل (نوفمبر) للقطري عبدالمحسن المري في المركز الثالث.وفي شوط شاهين قرناس، حقق (الحسم) للإماراتي فالح النعيمي المركز الأول.وجاء (مسمار) للقطري خالد النعيمي في المركز الثاني، و(ديتونا) للكويتي فهد العازمي في المركز الثالث.بعد ذلك انطلق شوط حر فرخ، وحقق (جلمود) للإماراتي عبدالوهاب بن شعيل المركز الأول.وجاء (باقيرا) للقطري سعد النعيمي في المركز الثاني، و(دلموك) لناصر النعيمي في المركز الثالث.وفي شوط حر قرناس، ظفر (هداد) للقطري مبارك بن نايفة بالمركز الأول.وحل (ميترو) للقطري سعد النعيمي في المركز الثاني، و(موفق) للإماراتي حمد مجرن في المركز لثالث.في الشوط الخامس, الذي خصص لفئة جير تبع فرخ، سيطر القطري محمد العسيري على المراكز الثلاثة الأولى عبر (T87 - T33 - T59).وكان ختام منافسات اليوم الأول للدوليين من خلال شوط جير تبع قرناس، إذ واصل القطري محمد العسيري تألقه محققًا المركز الأول عبر الصقر (T26).وجاء (مبهر) للإماراتي خليفة الكندي في المركز الثاني، وحل (مرزوق) للبحريني أحمد مندي ثالثًا.يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يُعدُّ أكبر تجمعٍ للصقور في العالم.إذ تمكَّن من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية 3 مرات من حيث عدد الصقور المشاركة، ويجمع نخبة الصقارين المحليين والدوليين.ونظم المهرجان نادي الصقور السعودي حتى 19 ديسمبر الحالي، في مقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).بجوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال، وتصنَّف الأكبر في تاريخ جوائز منافسات المهرجان.