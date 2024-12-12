شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. كتلة هوائية باردة على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

ضباب على المنطقة الشرقية

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أقل درجة حرارة

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من تأثر مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل وشمال المنطقة الشرقية، بكتلة هوائية باردة ابتداءً من يوم الأحد إلى الثلاثاء المقبلين.ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (صفر - 3 تحت الصفر) مئوية.ويمتد تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء إلى مناطق القصيم والرياض والشرقية، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى (2 - 5) مئوية.رياح مثيرة للغباركما يتوقع أن يصاحب انخفاض الحرارة، نشاط في الرياح المثيرة للغبار يومي الأحد والاثنين على المناطق المتأثرة بالانخفاض.ويمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة، بما فيها الأجزاء الساحلية، خاصة خلال النهار.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في المملكة اليوم الأربعاء، من انتشار ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكرتبدأ الظهارة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًاوتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيفوشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسطأماكن الضباب الخفيف: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيقأماكن الضباب المتوسط: العديد وذعبلوتنسجلت القريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأربعاء، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، فقد سجلت القريات درجتين مئويةوفي المرتبة الثانية جاءت كلا من طريف والدوادمي بـ 5 درجات، ثم القصيم وخميس مشيط، وسجلت كلتاهما 6 مئويةوسجلت 5 أماكن 7 درجات مئوية، وهي: سكاكا ورفحاء والقيصومة وتبوك وأبها