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شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. كتلة هوائية باردة على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من تأثر مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل وشمال المنطقة الشرقية، بكتلة هوائية باردة ابتداءً من يوم الأحد إلى الثلاثاء المقبلين.
ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (صفر - 3 تحت الصفر) مئوية.
ويمتد تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء إلى مناطق القصيم والرياض والشرقية، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى (2 - 5) مئوية.
رياح مثيرة للغبار
كما يتوقع أن يصاحب انخفاض الحرارة، نشاط في الرياح المثيرة للغبار يومي الأحد والاثنين على المناطق المتأثرة بالانخفاض.
ويمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة، بما فيها الأجزاء الساحلية، خاصة خلال النهار.
تبدأ الظهارة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف.
وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.
أماكن الضباب الخفيف: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق.
أماكن الضباب المتوسط: العديد وذعبلوتن.
وفي المرتبة الثانية جاءت كلا من طريف والدوادمي بـ 5 درجات، ثم القصيم وخميس مشيط، وسجلت كلتاهما 6 مئوية.
وسجلت 5 أماكن 7 درجات مئوية، وهي: سكاكا ورفحاء والقيصومة وتبوك وأبها.
ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (صفر - 3 تحت الصفر) مئوية.
ويمتد تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء إلى مناطق القصيم والرياض والشرقية، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى (2 - 5) مئوية.
رياح مثيرة للغبار
كما يتوقع أن يصاحب انخفاض الحرارة، نشاط في الرياح المثيرة للغبار يومي الأحد والاثنين على المناطق المتأثرة بالانخفاض.
ويمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة، بما فيها الأجزاء الساحلية، خاصة خلال النهار.
ضباب على المنطقة الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في المملكة اليوم الأربعاء، من انتشار ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر.
تبدأ الظهارة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف.
وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.
أماكن الضباب الخفيف: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق.
أماكن الضباب المتوسط: العديد وذعبلوتن.
أقل درجة حرارةسجلت القريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأربعاء، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، فقد سجلت القريات درجتين مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت كلا من طريف والدوادمي بـ 5 درجات، ثم القصيم وخميس مشيط، وسجلت كلتاهما 6 مئوية.
وسجلت 5 أماكن 7 درجات مئوية، وهي: سكاكا ورفحاء والقيصومة وتبوك وأبها.