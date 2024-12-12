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إطلاق ختم "أهلًا بالعالم" بمناسبة الفوز باستضافة كأس العالم 2034

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واس - الرياض 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق ختم "أهلًا بالعالم" بمناسبة الفوز باستضافة كأس العالم 2034 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، بالتنسيق مع وزارة ، ختمًا خاصًا تحت مسمى "أهلًا بالعالم" بمناسبة فوز المملكة العربية باستضافة بطولة كأس العالم 2034.
وسيُتاح الختم للمسافرين عبر منافذ المملكة الدولية.
ختم

كأس العالم 2034

تحظى المملكة بقيادة داعمة وشعب شاب وطموح، ما سيمكنها من تقديم بطولة استثنائية وتجربة كروية غير مسبوقة، في كأس العالم 2034.
ختم

وتعمل المملكة على تسخير الرؤية المتكاملة والخبرات الواسعة لمبادرة السعودية الخضراء من أجل تنظيم بطولة تحترم مبادئ الاستدامة وتبني إرثًا متميزاً يعزز مشاعر الفخر لدى الشعب السعودي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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