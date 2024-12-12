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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق ختم "أهلًا بالعالم" بمناسبة الفوز باستضافة كأس العالم 2034 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، ختمًا خاصًا تحت مسمى "أهلًا بالعالم" بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034.
وسيُتاح الختم للمسافرين عبر منافذ المملكة الدولية.
وتعمل المملكة على تسخير الرؤية المتكاملة والخبرات الواسعة لمبادرة السعودية الخضراء من أجل تنظيم بطولة تحترم مبادئ الاستدامة وتبني إرثًا متميزاً يعزز مشاعر الفخر لدى الشعب السعودي.
وسيُتاح الختم للمسافرين عبر منافذ المملكة الدولية.
كأس العالم 2034تحظى المملكة بقيادة داعمة وشعب شاب وطموح، ما سيمكنها من تقديم بطولة استثنائية وتجربة كروية غير مسبوقة، في كأس العالم 2034.
وتعمل المملكة على تسخير الرؤية المتكاملة والخبرات الواسعة لمبادرة السعودية الخضراء من أجل تنظيم بطولة تحترم مبادئ الاستدامة وتبني إرثًا متميزاً يعزز مشاعر الفخر لدى الشعب السعودي.