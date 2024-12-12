شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: بدء تلقى طلبات التقدم على وظائف بالسعودية بمرتبات 9000 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير العمل محمد جبران، إن الوزارة فتحت باب التقديم على 25 وظيفة متوفرة على مهنتى "مدير مطعم " و"شيف سوشي"، بشركة لتطوير الموارد الإدارية بالسعودية، وذلك بداية من اليوم، الخميس، الموافق 12 ديسمبر 2024،ولمدة 7 أيام، بمقر الإدارة العامة للتشغيل "3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر".

وأوضح الوزير، أن هذه الفرص الجديدة تأتى فى إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب فى الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالية الخارجية،التى تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجى بالعلاقات الدولية بالوزارة،حيث أن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالى فى الرياض برئاسة الملحق العمالى محمد عليان.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط المطلوبة للمتقدمين على الـ 15 فرصة عمل:

- "مدير مطعم"، أن يتراوح السن من 28 وحتى 36 سنة، وخبرة لا تقل عن 7 سنوات فى إدارة المطاعم، وإجادة اللغة الإنجليزية،والحصول على مؤهل عالى،يُفضل أن يكون "سياحة وفنادق"،وامتلاك كافة المهارات المطلوبة للإدارة.

- أما الـ10 فرص المتوفرة على مهنة "شيف سوشى"، فيشترط أن يتراوح السن من 25 وحتى 32 سنة، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والحصول على مؤهل متوسط أو عالى.

وقالت إن من المُميزات لتلك الوظائف يتراوح الراتب على وظيفة مدير مطعم من 6500 إلى 9000 ريال شهريًا، وعلى مهنة "شيف سوشي" من 2500 إلى 3000 ريال كل شهر، مع توفير سكن وتأمين طبى وتذاكر طيران.

وقالت إنه على الراغب فى التقديم على هذه الفرص، أن يُقدم الأوراق اللازمة وهى عبارة عن "سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية"، صورة جواز سفر سارى، وصورة المؤهل الدراسى، وصورة شخصية، وفيديو مُسجل بالصوت والصورة مُدته 30 ثانية، مُوثق على فلاشة يتضمن الاسم والسن، والوظيفة الحالية، والمؤهل الدراسى".