شكرا لقرائتكم خبر عن دلائل متعددة.. ترامب قد يقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع مراقبون أن يقرع الرئيس المنتخب دونالد ترامب جرس افتتاح بورصة نيويورك للأوراق المالية يوم الخميس.

وهو ما يمثل بداية احتفالية لتداول اليوم، وفقًا لما ذكره 4 أشخاص على دراية بخططه.

وستكون هذه لفتة تقدير بارزة لترامب، الذي ولد ونشأ في نيويورك، وتخلى عن الإقامة بشكل دائم في برج ترامب الذي يحمل اسمه في مانهاتن، وانتقل للإقامة في فلوريدا.

ويعد قرع الجرس رمزًا قويًا للرأسمالية الأمريكية، وفرصة جيدة لالتقاط الصور في نيويورك.

افتتاح احتفالي للتداول

وفقًا لتقويم بورصة نيويورك، لم يفعل ترامب ذلك من قبل.

ولم يكن الأشخاص الذين أكدوا مشاركة ترامب في قرع الجرس مخولين بمناقشة الأمر علنًا.

ولم يتضح ما إذا كان ترامب، وهو جمهوري، سيلتقي رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي إريك آدامز الذي تحاصره المشكلات في أثناء وجوده بالمدينة.



ميلانيا ترامب تقرع الجرس

وتدعو البورصة بانتظام المشاهير وقادة الشركات للمشاركة في الافتتاح والإغلاق الاحتفالي للتداول.

خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، قرعت زوجته ميلانيا ترامب الجرس للترويج لمبادرتها كن الأفضل "بي بيست".

وتهدف المبادرة إلى تعزيز رفاهية الأطفال.