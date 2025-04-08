شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرات أمنية خطيرة تهدد بيانات المستخدمين على الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزايدت خلال الفترة الأخيرة حالات اختراق الهواتف الذكية من خلال تطبيقات وروابط خبيثة تنتشر عبر الرسائل النصية وتطبيقات التواصل مثل واتساب وتيليجرام، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا على خصوصية المستخدمين وسلامة بياناتهم الشخصية والمصرفية.

يركز القراصنة في الوقت الحالي على إرسال روابط تبدو طبيعية، لكنها في الواقع تحمل برمجيات تجسسية يتم تثبيتها تلقائيًا على الهاتف بمجرد الضغط على الرابط.

وتعمل هذه البرمجيات على مراقبة الهاتف وسرقة البيانات من دون علم المستخدم، وقد تشمل سرقة كلمات المرور، الصور الخاصة، الرسائل، أو حتى معلومات الحسابات البنكية.

وأكدت تقارير أمنية صادرة عن شركات مختصة في الأمن السيبراني أن الهجمات الأخيرة تستهدف أنظمة تشغيل أندرويد وآيفون على حد سواء، لكنها تكون أكثر فاعلية على الأجهزة غير المُحدثة أو التي لا تستخدم وسائل حماية قوية.

طرق الحماية على أجهزة آيفون:

• تحديث النظام بشكل دوري من خلال: الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرامج.

• عدم الضغط على أي رابط مشبوه يتم استقباله عبر الرسائل أو التطبيقات.

• تفعيل ميزة التحقق بخطوتين لحسابات أبل والخدمات الهامة.

• استخدام تطبيقات موثوقة فقط من متجر App Store.

• تشغيل ميزة “التنبيه من الروابط المشبوهة” داخل إعدادات الخصوصية.

طرق الحماية على أجهزة أندرويد:

• تحديث النظام والتطبيقات باستمرار لتفادي الثغرات.

• إيقاف ميزة التثبيت التلقائي للتطبيقات من خارج Google Play.

• استخدام برامج حماية موثوقة ومحدثة باستمرار.

• عدم منح الأذونات غير الضرورية لأي تطبيق، خاصة أذونات الكاميرا والميكروفون.

• مراجعة التطبيقات المثبتة بشكل دوري وحذف أي تطبيق غير معروف.

ويؤكد خبراء الأمن الرقمي أن أكثر أسباب الاختراقات شيوعًا هو الإهمال في التعامل مع الروابط المشبوهة أو تحميل تطبيقات مجهولة المصدر، ما يجعل التوعية الرقمية أداة أساسية للوقاية من هذه التهديدات المتزايدة.