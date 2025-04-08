الامارات | حمدان بن محمد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى الهند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، إلى نيودلهي في زيارة رسمية إلى جمهورية الهند الصديقة، يُجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين حول سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.

وتأتي الزيارة في إطار حرص القيادة الرشيدة على توثيق روابط التعاون مع مختلف الدول الصديقة، والسعي إلى بناء وترسيخ شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة، وتدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في شتى القطاعات، لاسيما المرتبطة منها بصناعة المستقبل.

يرافق سموّه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، يضم سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المرّي، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، كما يضم الوفد عدداً من كبار المسؤولين والقيادات الاقتصادية الإماراتية.