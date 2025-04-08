الدولار يتراجع مقابل عملات الملاذ الآمن مع تأثير مخاوف الرسوم على الأسواق

تراجع الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري، أحد عملات الملاذ الآمن، في تعاملات متباينة اليوم مع تنامي المخاوف من ركود عالمي عقب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق على الشركاء التجاريين.

وتعرضت أسواق الأسهم العالمية لهبوط جديد اليوم الاثنين، غير أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ابتعد عن أدنى مستوياته في ظل تداولات متقلبة، وراهن المتعاملون على أن تزايد خطر التباطؤ الاقتصادي الحاد قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت مبكر ربما في مايو أيار، مما قد يؤدي إلى تآكل ميزة عائد الدولار.

وسجل الدولار أدنى مستوى له في ستة أشهر مقابل الفرنك السويسري، وانخفض في أحدث تعاملات 0.44 بالمئة إلى 0.85720 فرنك في تعاملات متقلبة.

وعوض الدولار خسائره المبكرة مقابل عملات الملاذ الآمن الأخرى، ليرتفع 0.53 بالمئة مقابل الين في التعاملات المسائية عند 147.660، بعد أن انخفض بأكثر من 1.4 بالمئة في وقت سابق.

وذكر مارك تشاندلر كبير محللي السوق لدى "بانوكبيرن غلوبال فوركس" بنيويورك "نظرا للاعتقاد بأن الرسوم الجمركية تضر بالنمو العالمي، فإن العملات التي تبدو أنها تميل للمخاطرة... تحقق أداء ضعيفا". وأضاف "من ناحية أخرى، فإن العملات التي تعد عادة ملاذا آمنا مثل الفرنك السويسري والين تحقق أداء أفضل".

وانخفض اليورو، الذي ارتفع 0.7 بالمئة ليصل إلى 1.1050 دولار في وقت سابق من الجلسة، 0.35 بالمئة ليصل إلى 1.092800 دولار.

وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في شهر عند 1.27465 دولار، وانخفض في أحدث تعاملات 1.3 بالمئة مقابل الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.6 بالمئة بعد الانخفاض في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، الحساسان للمخاطر، بالإضافة إلى الكرونتين السويدية والنرويجية، مقابل الدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يستخدم عادة لقياس مدى الإقبال على المخاطرة، إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات في وقت سابق من الجلسة، وكان في أحدث تعاملات متراجعا 1.025 بالمئة ليصل إلى 0.59835 دولار.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 1.08 بالمئة إلى 0.55355 دولار، بعد أن انخفض بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ومحت إعلانات ترامب بشأن الرسوم الجمركية ما يقرب من ستة تريليونات دولار من قيمة الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي.