سفارة الصين في واشنطن تؤكد أنها لن ترضخ لتهديدات ترامب بشأن التعرفات: الضغط ليس الطريقة الصحيحة للتعامل معنا

أكدت السفارة الصينية في اميركا أنها لن ترضخ للضغوط أو التهديدات بعد أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة على سلعها إذا لم تتراجع عن التدابير المضادة التي أعلنت عنها.

واوضح المتحدث باسم سفارة بكين في الولايات المتحدة ليو بينغيو لوكالة "فرانس برس"، "لقد أكدنا أكثر من مرة أن الضغط على الصين أو تهديدها ليس الطريقة الصحيحة للتعامل معنا. ستحمي الصين بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة".