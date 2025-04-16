أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حوّل نحو 30 بالمئة من مساحة قطاع غزة إلى "طوق أمني"، أي منطقة عازلة لا يستطيع السكان الفلسطينيون العيش فيها.
واشار الجيش الاسرائيلي في بيان، الى إنه هاجم نحو 1200 "هدف للمقاومة الفلسيطنية" جوا ونفذ أكثر من 100 عملية "تصفية مستهدفة" منذ استئناف هجومه في القطاع في 18 آذار، بعد هدنة استمرت شهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن أن 30 بالمئة من أراضي قطاع غزة أصبحت "طوقا أمنيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.