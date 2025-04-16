الجيش الإسرائيلي يعلن أن 30 بالمئة من أراضي قطاع غزة أصبحت "طوقا أمنيا"

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حوّل نحو 30 بالمئة من مساحة قطاع غزة إلى "طوق أمني"، أي منطقة عازلة لا يستطيع السكان الفلسطينيون العيش فيها.

واشار الجيش الاسرائيلي في بيان، الى إنه هاجم نحو 1200 "هدف للمقاومة الفلسيطنية" جوا ونفذ أكثر من 100 عملية "تصفية مستهدفة" منذ استئناف هجومه في القطاع في 18 آذار، بعد هدنة استمرت شهرين.