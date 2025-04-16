زعيم حزب إسرائيلي معارض: نتانياهو يضحي بالأسرى ويخرب صفقات التبادل

اتهم زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض يائير غولان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بالتضحية بحياة الأسرى في غزة وتخريب الصفقات الرامية لإطلاق سراحهم من أجل بقائه السياسي.
وتعليقا على نشر مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي بارون بارسلافسكي، اشار غولان الى انها "علامة حياة لبارسلافسكي، من الأسر مرة أخرى تمزق القلب من الألم. كل فيديو هو دليل آخر على أن نتنياهو يتخلى عن شعبه من أجل حكمه". وأضاف: "نتانياهو يضر بالأمن ويخرب الصفقات، ويخوض حرباً بلا هدف أو نهاية، ويضحي بأرواح البشر من أجل بقائه السياسي".
وذكر غولان أن أحدا من وزراء حكومة نتانياهو لم يكلف نفسه عناء الاتصال بعائلة بريسلافسكي. وتابع: "سنناضل من أجل إطلاق سراح الاسرى ولن نرتاح حتى يعود آخر واحد منهم".
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