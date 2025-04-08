فرق الإطفاء الفرنسية تكافح حريقا ضخما داخل منشأة لمعالجة النفايات في شمال باريس

اندلع حريق ضخم في شمال باريس داخل منشأة لمعالجة النفايات، ودعت فرق الطوارئ سكان العاصمة الفرنسية للابتعاد عن المنطقة.
وأمكنت مشاهدة سحابة من الدخان الأسود الكثيف من أنحاء مختلفة من باريس، بينما عمل عناصر الاطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع في إحدى أكبر منشآت إعادة التدوير في المدينة. وأكدت دائرة الإطفاء أن نحو 60 شاحنة و200 عنصر موجودون في المكان.
ومع تصاعد ألسنة اللهب من المنشأة، أغلقت السلطات الطريق الدائري الرئيسي حول العاصمة لتسهيل وصول فرق الإطفاء الى المكان، بحسب ما نقلت قناة "بي أف إم تي في" عن رئيس بلدية الدائرة السابعة عشرة في باريس.
وذكر جيفري بولار إن المبنى "دمّر" لكن كل العاملين فيه تمّ إجلاؤهم، مضيفا "وصل عناصر الاطفاء سريعا، لكن الحريق اندلع في الطبقة السفلية وانتشر في أنحاء المبنى".
ودعت دائرة الإطفاء سكان العاصمة الى "الابتعاد عن المنطقة وترك خدمات الطوارئ تقوم بواجبها".
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