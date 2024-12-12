شكرا لقرائتكم خبر عن تهاني عربية للقيادة بفوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وقال سموه، في برقيتي تهنئة بعثهما، لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد: إن اختيار المملكة لاحتضان الحدث الرياضي الدولي إنما يجسد المكانة الدولية الرفيعة التي تتبوأها المملكة والثقة الكبيرة بالإمكانات والخبرات الواسعة التي تتمتع بها في تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية، التي تؤهلها لاستضافة هذه البطولة الدولية الرفيعة. وَعَدّ سموه الإنجاز المتميز مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة كافة، متمنيًا النجاح والتوفيق للمملكة في استضافة هذا التجمع الرياضي العالمي الكبير، راجيًا لهما موفور الصحة ودوام العافية، وللمملكة كل الرفعة والمزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.
وقال سموه، في برقيتين بعثهما، لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد: إن الإنجاز المتميز مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة كافة، راجيًا النجاح والتوفيق للمملكة في استضافة هذا التجمع الرياضي العالمي الكبير، والمزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.
وعبر صاحب السمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في برقيتين مماثلتين، عن خالص التهاني، لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، راجيًا النجاح والتوفيق للمملكة في استضافة التجمع الرياضي العالمي الكبير.
وقال في برقية بعثها، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها لخادم الحرمين الشريفين: "إن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي الكبير محط اعتزاز وفخر للأردن ولكل الدول العربية، وتجسيدًا لمكانتها المتميزة"
وأشاد بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إنجاح هذه الاستضافة.
جاء ذلك، في برقيتي تهنئة بعثهما، لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد بهذه المناسبة.
كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، وسمو الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في برقيتين مماثلتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وقال سموه، في برقيتي تهنئة بعثهما، لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد: إن اختيار المملكة لاحتضان الحدث الرياضي الدولي إنما يجسد المكانة الدولية الرفيعة التي تتبوأها المملكة والثقة الكبيرة بالإمكانات والخبرات الواسعة التي تتمتع بها في تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية، التي تؤهلها لاستضافة هذه البطولة الدولية الرفيعة. وَعَدّ سموه الإنجاز المتميز مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة كافة، متمنيًا النجاح والتوفيق للمملكة في استضافة هذا التجمع الرياضي العالمي الكبير، راجيًا لهما موفور الصحة ودوام العافية، وللمملكة كل الرفعة والمزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.
استضافة كأس العالم 2034كما هنأ صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد بدولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وقال سموه، في برقيتين بعثهما، لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد: إن الإنجاز المتميز مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة كافة، راجيًا النجاح والتوفيق للمملكة في استضافة هذا التجمع الرياضي العالمي الكبير، والمزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.
وعبر صاحب السمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في برقيتين مماثلتين، عن خالص التهاني، لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، راجيًا النجاح والتوفيق للمملكة في استضافة التجمع الرياضي العالمي الكبير.
تهنئة ملك الأردنهنأ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وقال في برقية بعثها، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها لخادم الحرمين الشريفين: "إن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي الكبير محط اعتزاز وفخر للأردن ولكل الدول العربية، وتجسيدًا لمكانتها المتميزة"
وأشاد بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إنجاح هذه الاستضافة.
تهنئة القيادة القطريةهنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
جاء ذلك، في برقيتي تهنئة بعثهما، لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد بهذه المناسبة.
كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، وسمو الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في برقيتين مماثلتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.