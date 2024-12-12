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بالتواريخ والمناسبات.. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - بتول عصام

الخميس، 12 ديسمبر 2024 03:30 ص

مع اقتراب نهاية السنة، يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن مواعيد الإجازات الرسمية للعام الميلادى الجديد 2025.

وتبدأ أول إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم إجازة ثورة 25 يناير تحل يوم سبت فى العام الجديد وهو عطلة أسبوعية.

وفى التقرير التالى نستعرض الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات، كالآتى:

  • 7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد القبطي
  • 25 يناير السبت ثورة 25 يناير
  • 30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك
  • 31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك
  • 21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم
  • 25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء
  • 1 مايو الخميس عيد العمال
  • 5 يونيو الخميس أجازة يوم وقفة عرفات
  • 6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك
  • 7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك
  • 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية
  • 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو
  • 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة
  • 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف
  • 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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