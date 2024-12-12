شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ والمناسبات.. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب نهاية السنة، يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن مواعيد الإجازات الرسمية للعام الميلادى الجديد 2025.

وتبدأ أول إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم إجازة ثورة 25 يناير تحل يوم سبت فى العام الجديد وهو عطلة أسبوعية.

وفى التقرير التالى نستعرض الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات، كالآتى: