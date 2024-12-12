شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدث تصميم Gemini AI على الويب وتطبيق Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت جوجل عدة تعديلات طفيفة على تصميم Gemini على كل من واجهة الويب وتطبيق Android، وعلى الرغم من كونها طفيفة، فإن هذه التغييرات على روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي (AI) ستجعل من السهل استخدامه وعرض معلومات أكثر صلة.

وعلى الويب، تمت إعادة تصميم حقل النص، وتمت إعادة وضع بعض الرموز، وعلى تطبيق Android، يتم الآن عرض معلومات النموذج وتمت إضافة قائمة المعلومات المحفوظة، وتم تقديم المعلومات المحفوظة إلى Gemini الشهر الماضي، وهي تسمح لروبوت الدردشة بتذكر المعلومات حول المستخدم.



وأصبح إصدار موقع الويب من Gemini الآن أكثر توافقًا مع إصدار التطبيق من روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي،حيث أن التغيير في التصميم طفيف ولا يؤثر إلا على حقل النص في الواجهة، وفي وقت سابق، تم وضع تحميل الصور (للمستخدمين المجانيين) أو أيقونة Plus (لمشتركي Gemini Advanced) على الجانب الأيمن من حقل النص.

التصميم الجديد لنسخة Gemini على الويب

ومع ذلك، تم وضع هذا الرمز الآن أولاً على الجانب الأيسر. يتم الآن وضع نص "اسأل Gemini" بجوار أيقونة Plus أو Upload Images، وعلى الجانب الأيسر، تم وضع رمز الميكروفون فقط، وفي حين أنه قد يكون تغييرًا بسيطًا، إلا أنه يجعل حقل النص الإجمالي يبدو أكثر أناقة مع تقليل فرص النقرات العرضية.

بالنسبة لتطبيق Android الخاص بـ Gemini، فقد تلقى أيضًا بعض التغييرات في التصميم. أولاً، سيرى المستخدمون الآن معلومات نموذج الذكاء الاصطناعي في الجزء العلوي من الشاشة، عند الوصول إلى الصفحة الرئيسية، سيرى المستخدمون Gemini Advanced متبوعًا بالنص 1.5 Pro، مما يسلط الضوء على أن النموذج الحالي هو Gemini 1.5 Pro، ويظهر هذا بين السجل وقائمة الحساب.

على أجهزة Pixel، يتم استبدال المعلومات بـ Gemini 1.5 Flash. بمجرد أن يبدأ المستخدم محادثة مع chatbot، يتم استبدال نص Gemini Advanced بـ "1.5 Pro" فقط. تم رصد هذا لأول مرة بواسطة 9to5Google.

ثانيًا، تمت إضافة قائمة المعلومات المحفوظة الآن إلى قائمة الحساب، ومع ذلك، يؤدي النقر عليها إلى نقل المستخدمين إلى موقع الويب الخاص بالمعلومات المحفوظة في نافذة المتصفح.