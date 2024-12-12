السعودية | ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من دولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطور العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق وسبل تطويرها في عدد من المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

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