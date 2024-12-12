السعودية | تصنيع طائرة سعودية بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية بشراكة فرنسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وقعت شركة “طيران القدية” السعودية المتخصصة في تصنيع الطائرات بدون طيار، اتفاقية مع شركة “إكس سن” الفرنسية لإنشاء مصنع للطائرات بدون طيار تعمل على الطاقة الشمسية ، باستثمار أولي قدره 10 ملايين دولار، بحسب ماذكره العميد الطيار المتقاعد محمد الحربي مالك الشركة خلال “قمة الابتكار الفرنسية السعودية” وفقا لـ “الاقتصادية” .

الحربي أوضح أن المشروع الذي يبدأ إنشاؤه مطلع العام المقبل يهدف إلى إنتاج طائرات صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على تصنيعها بالكامل داخل السعودية وبيعها تحت اسم (Xsun KSA) في أسواق الخليج العربي والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، مضيفا أن الخطوة تهدف إلى تحقيق استفادة اقتصادية محلية من خلال توجيه الضرائب والزكاة للبنوك السعودية.

الاتفاقية تشمل نقل التقنية بالكامل إلى السعودية وتدريب الكوادر السعودية على مدار 3 أعوام، مع خطة لرفع نسبة التوطين تدريجيا لتصل إلى 100 % بنهاية هذه المدة، بحسب الحربي، الذي أشار إلى أن المشروع سيوفر 200 وظيفة، مع ضمان أن يشغل السعوديون 60 % من الوظائف في السنة الأولى، على أن تكتمل النسبة في السنوات التالية.

أضاف مالك الشركة أن التدريب سيتم وفق برنامج محدد، حيث يتولى مدرب فرنسي تعليم كل موظف سعودي حتى يتمكن من شغل المنصب بشكل كامل.

المواصفات التقنية للطائرة تمتلك قدرات استثنائية ، حيث يمكنها التحليق حتى 12 ساعة في أوقات سطوع الشمس و4 ساعات في الليل، ويمكن استعمالها في استخدامات عديدة، تتراوح بين القيام بعمليات استطلاع ومراقبة البيئة والزراعة والغابات، إضافة إلى استخدامات أخرى من دون أن تنتج أي انبعاثات كربونية ، ما يعزز المحافظة على البيئة .

وكشف الحربي عن وجود خطط مستقبلية لتوسيع نطاق العمل ليشمل تطوير طائرات درونز متخصصة في نقل المواد بين الخليج 365، مع إمكانية فتح فروع جديدة للمصنع في نيوم والمنطقة الشرقية وفق الاحتياج.

يأتي هذا الإعلان على هامش النسخة الثالثة من قمة الابتكار الفرنسية السعودية، التي انعقدت اليوم في الرياض،نظمتها “بيزنس فرانس” بالتعاون مع وزارة الاستثمار السعودية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP)، ركزت على تعزيز الروابط بين السعودية وفرنسا في مجالات الابتكار والتكنولوجيا بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وفرنسا 2030.

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