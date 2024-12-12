شكرا لقرائتكم خبر عن "وزارة البيئة": ضبط 6 مواقع مخالفة لنظام المياه بجدة والان نبدء بالتفاصيل

إجراءات نظامية

الدمام - شريف احمد - ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلا بمكتب الوزارة بجدة، (6) مواقع مخالفة لنظام المياه في مركز ابو جعاله بمحافظة جدة، تضمنت مخالفة اشتراطات ومتطلبات التراخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب، وممارسة مهنة حفر الآبار، واتخذت الإجراءات النظامية حيالها وفقًا للنظام.وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة، المهندس ماجد الخليف، أنه تم إنذار المخالفين ومنحهم فرصة لتصحيح وضعهم عبر منصة "نما"، قائلًا: "وفي حالة انتهاء فترة المهلة سيتم تطبيق الغرامات المتبعة والمنصوص عليها في نظام أحكام المياه بالوزارة بحق الخالفين".ودعا الخليف أصحاب الأشياب والصهاريج وممارسي مهنة حفر الآبار، ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواء من الوزارة، خاصة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظم المياه لأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والمسارعة باستخراج التصاريح اللازمة لهذه الأنشطة، وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط.كما دعا جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية، لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها، مؤكدا أن فرق التفتيش والرقابة تقوم بحملات التفتيش والمراقبة بشكل دوري ومستمر لرصد مخالفات نظام المياه وتوقيع العقوبات في جميع محافظات منطقة مكة.