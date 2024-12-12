إصابة 4 في اصطدام طائرة صغيرة بسيارات في ولاية تكساس الأميركية

أصيب أربعة أشخاص في حادث اصطدام طائرة صغيرة ثنائية المحرك بثلاث سيارات، بعد هبوطها على طريق سريع في جنوب ولاية تكساس الأميركية، ما أدى إلى تحطمها وانشطارها إلى نصفين وتناثر حطامها على الطريق.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية، إن الطائرة من طراز "بايبر بي إيه 31" وكان الطيار هو الشخص الوحيد على متنها، مشيرة إلى أنها ستحقق في الحادث، فيما لم يتم الكشف عن اسم الطيار أو حالته الصحية على الفور.

من جهتها، اوضحت نائبة قائد شرطة مدينة فيكتوريا إيلين مويا في مؤتمر صحفي، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بإصابات غير خطِرة بعد الحادث الذي وقع مساء الأربعاء في مدينة فيكتوريا بالولاية، وتم نقل الرابع إلى مستشفى خارج المدينة لتلقي علاج على مستوى أعلى.