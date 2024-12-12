شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور": استخدام الجوال أبرز مسببات الحوادث المرورية في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

التزام قواعد السلامة

الدمام - شريف احمد - كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 بمنطقة القصيم.وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة تصدر مسببات الحوادث المرورية في منطقة القصيم، يليه الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات.ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.