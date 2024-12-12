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"المرور": استخدام الجوال أبرز مسببات الحوادث المرورية في القصيم

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واس - بريدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 بمنطقة القصيم.
وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة تصدر مسببات الحوادث المرورية في منطقة القصيم، يليه الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات.

التزام قواعد السلامة

ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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