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شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور": استخدام الجوال أبرز مسببات الحوادث المرورية في القصيم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 بمنطقة القصيم.
وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة تصدر مسببات الحوادث المرورية في منطقة القصيم، يليه الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات.
وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة تصدر مسببات الحوادث المرورية في منطقة القصيم، يليه الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات.