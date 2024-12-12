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ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع الإقليمية مع رئيس الوزراء العراقي

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واس-الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطور العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق وسبل تطويرها في عدد من المجالات.
بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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