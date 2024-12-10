الخليج اليوم .. أهداها للأمير محمد بن سلمان.. منح آل الشيخ جائزة "رجل العام"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

منح المجلس العالمي للملاكمة، يوم الاثنين، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، جائزة رجل العام نظير إسهاماته بتطوير ونشر اللعبة، والتي أهداها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.





وقال آل الشيخ عن هذه الجائزة: أهديها إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الذي كان ملهمنا وداعمنا الأول في تحقيق هذا الإنجاز لأول مرة.

وتعتبر الجائزة التي يقدمها المجلس العالمي للملاكمة من أبرز الجوائز التقديرية في عالم اللعبة، إذ سبق وأن حصل عليها نيلسون مانديلا رئيس جنوب إفريقيا ونظيره الأميركي رونالد ريغان والبابا فرانسيس.

ويعتبر آل الشيخ من أبرز الشخصيات المهتمة بـ"الفن النبيل" من خلال استضافة الكثير من النزالات التاريخية في السعودية، مثل نزال حلبة النار التاريخي بين تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك الذي أقيم مطلع العام الجاري، وهو النزال الأهم في عالم اللعبة، إذ حصل فيه أوسيك على 4 أحزمة للمرة الأولى في التاريخ.

وفي الشهر الماضي استضافت الرياض نزال الليلة اللاتينية بين جيلبرتو راميريز "زوردو" والبريطاني كريس بيلام سميث، والذي فاز فيه الأول، بالإضافة إلى نزال موسم الرياض نسخة ويمبلي الذي بيعت تذاكره بالكامل والبالغ عددها 96 ألف تذكرة، وكذلك حدث "بطاقة موسم الرياض" الذي أقيم في لوس أنجلوس الأميركية لأول مرة في التاريخ.