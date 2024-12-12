شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي والان نبدء بالتفاصيل



وجرى خلال الاتصال استعراض تطور العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق وسبل تطويرها في عدد من المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من دولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.وجرى خلال الاتصال استعراض تطور العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق وسبل تطويرها في عدد من المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.