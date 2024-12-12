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شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في المملكة اليوم الخميس، من انتشار ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر.
تبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف.
وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.
مكة المكرمة: القنفذة والشعيبة والليث وجدة.
جازان: الدرب وبيش.
عسير: البرك والقحمة.
ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (صفر - 3 تحت الصفر) مئوية.
ويمتد تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء إلى مناطق القصيم والرياض والشرقية، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى (2 - 5) مئوية.
ويمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة، بما فيها الأجزاء الساحلية، خاصة خلال النهار.
وفي المرتبة الثانية جاءت كلا من طريف والدوادمي بـ 5 درجات، ثم القصيم وخميس مشيط، وسجلت كلتاهما 6 مئوية.
وسجلت 5 أماكن 7 درجات مئوية، وهي: سكاكا ورفحاء والقيصومة وتبوك وأبها.
تبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف.
وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.
أماكن الضبابالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد وذعبلوتن.
مكة المكرمة: القنفذة والشعيبة والليث وجدة.
جازان: الدرب وبيش.
عسير: البرك والقحمة.
كتلة هوائية باردةنبه المركز الوطني للأرصاد من تأثر مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل وشمال المنطقة الشرقية، بكتلة هوائية باردة ابتداءً من يوم الأحد إلى الثلاثاء المقبلين.
ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (صفر - 3 تحت الصفر) مئوية.
ويمتد تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء إلى مناطق القصيم والرياض والشرقية، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى (2 - 5) مئوية.
رياح مثيرة للغباركما يتوقع أن يصاحب انخفاض الحرارة، نشاط في الرياح المثيرة للغبار يومي الأحد والاثنين على المناطق المتأثرة بالانخفاض.
ويمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة، بما فيها الأجزاء الساحلية، خاصة خلال النهار.
أقل درجة حرارةسجلت القريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأربعاء، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، فقد سجلت القريات درجتين مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت كلا من طريف والدوادمي بـ 5 درجات، ثم القصيم وخميس مشيط، وسجلت كلتاهما 6 مئوية.
وسجلت 5 أماكن 7 درجات مئوية، وهي: سكاكا ورفحاء والقيصومة وتبوك وأبها.