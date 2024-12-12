شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

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أماكن الضباب

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كتلة هوائية باردة

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رياح مثيرة للغبار

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أقل درجة حرارة

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في المملكة اليوم الخميس، من انتشار ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكرتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًاوتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيفوشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسطالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد وذعبلوتنمكة المكرمة: القنفذة والشعيبة والليث وجدة.جازان: الدرب وبيش.عسير: البرك والقحمة.نبه المركز الوطني للأرصاد من تأثر مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل وشمال المنطقة الشرقية، بكتلة هوائية باردة ابتداءً من يوم الأحد إلى الثلاثاء المقبلينويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (صفر - 3 تحت الصفر) مئويةويمتد تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء إلى مناطق القصيم والرياض والشرقية، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى (2 - 5) مئويةكما يتوقع أن يصاحب انخفاض الحرارة، نشاط في الرياح المثيرة للغبار يومي الأحد والاثنين على المناطق المتأثرة بالانخفاضويمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة، بما فيها الأجزاء الساحلية، خاصة خلال النهارسجلت القريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأربعاء، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، فقد سجلت القريات درجتين مئويةوفي المرتبة الثانية جاءت كلا من طريف والدوادمي بـ 5 درجات، ثم القصيم وخميس مشيط، وسجلت كلتاهما 6 مئويةوسجلت 5 أماكن 7 درجات مئوية، وهي: سكاكا ورفحاء والقيصومة وتبوك وأبها