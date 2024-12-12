شكرا لقرائتكم خبر عن "كوب 16".. المملكة تعمل على تعزيز دور المرأة في القطاع الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت عضو اللجنة الوطنية للبيئة والمياة والزراعة في اتحاد الغرف السعودية فرح الغريب، أن المملكة تعمل على تعزيز دور المرأة في القطاع الزراعي.

واشارت إلى أن ذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال ورشة نظمت بعنوان "تمكين النساء كقائدات في القطاع الزراعي: مفتاح الأمن الغذائي والممارسات المستدامة" خلال فعاليات مؤتمر الأطراف 16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" المنعقد في الرياض.

تحسين جودة المحاصيل

قالت الغريب إن أهمية تمكين المرأة في الزراعة يأتي من خلال قدرتها على تحسين الجودة والكميات المنتجة من المحاصيل.

ومن شأن ذلك أن يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية.





وأشارت إلى أن إشراك النساء في إدارة القطاع الزراعي يؤثر إيجابيًا على الأداء الاقتصادي، وقدراتهن الإدارية في التعامل مع متطلبات التخزين والتوزيع.

الأمر الذي يؤدي إلى زيادة فعالية العمليات الزراعية.

التطوير المهني للنساء

أوضحت فرح الغريب أن المبادرات الحكومية تركز على توفير التدريب والتطوير المهني للنساء.

وذلك عن طريق توفير برامج تعلم متنوعة، تشمل استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وزراعة المحاصيل المستدامة.



أرضنا مستقبلنا

يُعقد مؤتمر الأطراف "كوب 16" الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الحالي في منطقة تقع على مقربة من بوليفارد الرياض.

ويحتفل هذا المؤتمر تحت شعار "أرضنا مستقبلنا" بالذكرى الثلاثين للإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

ويهدف إلى تحفيز العمل متعدد الأطراف بشأن القضايا المهمة.

مثل التصدي للجفاف وحقوق ملكية الأراضي والعواصف الرملية والترابية.