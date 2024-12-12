شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطالب الحكومة الأمريكية بتفكيك اتفاقية مايكروسوفت..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت شركة جوجل الحكومة الأمريكية تفكيك اتفاقية مايكروسوفت الحصرية لاستضافة تقنية OpenAI على خوادمها السحابية.

وقال التقرير، إن المحادثة جرت بعد أن سألت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية جوجل عن ممارسات مايكروسوفت التجارية كجزء من تحقيق أوسع نطاقا، نقلا عن شخص مشارك بشكل مباشر في المناقشة.

وقال التقرير إن شركات التكنولوجيا التي تتنافس مع مايكروسوفت في تأجير خوادم سحابية، مثل جوجل وأمازون، تريد أيضًا استضافة نماذج OpenAI حتى لا يحتاج عملاؤها السحابيون إلى الوصول إلى خوادم مايكروسوفت للوصول إلى تقنية الشركة الناشئة.

وبحسب التقرير، فإن الشركات التي تشتري تقنية OpenAI، الشركة المصنعة لـ ChatGPT، من خلال Microsoft قد تضطر إلى مواجهة رسوم إضافية إذا كانت لا تستخدم بالفعل خوادم Microsoft لتشغيل عملياتها.

وذكر التقرير أن جوجل ومنافسين آخرين أكدوا أن هذه التكاليف الجديدة ستضر بالعملاء.

ورفضت جوجل التعليق على تقرير المعلومات، في حين لم تستجب مايكروسوفت وOpenAI ولجنة التجارة الفيدرالية.