شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العطل المفاجئ.. عودة تطبيقات "ميتا" إلى العمل تدريجيًا والان نبدء بالتفاصيل

عطل مفاجئ

محاولة حل المشكلة

الدمام - شريف احمد - عادت تطبيقات شركة "ميتا" إلى العمل بعد توقف بسبب عطل فني مفاجئ.وعادت تطبيقات "فيسبوك" و"واتس اب" و"ماسنجر"، اليوم الأربعاء، إلى العمل لدى المستخدمين تدريجيًا، بعد عطل فني مفاجئ أصاب منصات شركة Meta.اعترفت شركة "ميتا" بوجود أعطال في تطبيقاتها على مستوى العالم، ما جعل ملايين المستخدمين يشكون من مشكلات في استخدامها.وشملت الشكاوى عدم القدرة على تحميل تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وثريدز، إذ تظهر رسائل خطأ عند محاولة تحميلها.وتُظهر التقارير عبر Bluesky وX وReddit أن العديد من الأشخاص يرون نفس الشىء.وضرب عطل مفاجئ تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، ولم يتمكن المستخدمون من الدخول إلى حساباتهم أو إرسال الرسائل بسهولة.وتوقف عمل التطبيقات في الهواتف والحواسب.كتب حساب فيس بوك عبر الحساب الرسمى لها على المنصة: ندرك أن هناك مشكلة فنية تؤثر على قدرة بعض المستخدمين على الوصول إلى فيس بوك.وأضاف: نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أى إزعاج.