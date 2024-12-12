علوم وتكنولوجيا

بعد العطل المفاجئ.. عودة تطبيقات "ميتا" إلى العمل تدريجيًا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عادت تطبيقات شركة "ميتا" إلى العمل بعد توقف بسبب عطل فني مفاجئ.
وعادت تطبيقات "فيسبوك" و"واتس اب" و"ماسنجر"، اليوم الأربعاء، إلى العمل لدى المستخدمين تدريجيًا، بعد عطل فني مفاجئ أصاب منصات شركة Meta.

عطل مفاجئ

اعترفت شركة "ميتا" بوجود أعطال في تطبيقاتها على مستوى العالم، ما جعل ملايين المستخدمين يشكون من مشكلات في استخدامها.
وشملت الشكاوى عدم القدرة على تحميل تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وثريدز، إذ تظهر رسائل خطأ عند محاولة تحميلها.
وتُظهر التقارير عبر Bluesky وX وReddit أن العديد من الأشخاص يرون نفس الشىء.

وضرب عطل مفاجئ تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، ولم يتمكن المستخدمون من الدخول إلى حساباتهم أو إرسال الرسائل بسهولة.
وتوقف عمل التطبيقات في الهواتف والحواسب.

محاولة حل المشكلة

كتب حساب فيس بوك عبر الحساب الرسمى لها على المنصة: ندرك أن هناك مشكلة فنية تؤثر على قدرة بعض المستخدمين على الوصول إلى فيس بوك.
وأضاف: نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أى إزعاج.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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