شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات أمنية بمنتجات "آبل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني، تحذيرا أمنيا بشأن وجود ثغرات أمنية بمنتجات آبل.وأفاد المركز، بأن شركة Apple أصدرت تنبيها أمنيا للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها، واصفا إياه بأنه "عال جدا".

وأوصى المركز، في بيان، الأربعاء، بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحاً لهذه التحديثات من هنا.



الأمن السيبراني

يعد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه.ويهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.