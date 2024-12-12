شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن نموذج نظارات ذكية جديدة بتقنية الواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جوجل، لتسجيل براءة اختراع لمساعد نظارات ذكية تمكنك من استخدام الكاميرا والميكروفون، بعد أن ألغت الشركة نظارات الواقع المعزز "مشروع إيريس" العام الماضي.



وقد حصلت جوجل على براءة اختراع لمساعد آلي يمنح المستخدم الذي يرتدي تلك النظارات الذكية تقنية الواقع المعزز (AR)، حيث يمكنه التكيف مع إدخال الصوت والفيديو بواسطة كلمة المستخدم.



وتقول الشركة إن المساعد الآلي سيكون قادرًا على تقديم اقتراحات على شاشة النظارات الذكية، وسيتمكن المستخدمون من تحديد هذه الخيارات باستخدام تقنية تتبع "نظرة" المستخدم.

ويشير هذا إلى أن الجهاز سيكون مزودًا ببعض أشكال تتبع العين التي يمكن للمساعد استخدامها، فعندما ينظر المستخدم إلى مكان آخر، سيكون المساعد قادرًا على استخدام الكاميرا والميكروفون في النظارات الذكية "لتكييف" اقتراحاته بشكل ديناميكي، بناءً على وجهة نظر المستخدم وتعليماته اللفظية على التوالي.



تقدم جوجل مثالاً للمستخدم الذي يرتدي النظارات أثناء استكشاف مدينة أجنبية، حيث سيقدم الجهاز اقتراحات للمطاعم بناءً على اتجاه نظر المستخدم (الشكل 2ب)، كما سيتمكن المستخدمون من استدعاء المساعد من خلال النقر على النظارات أو استخدام عبارة تنبيه.

وبحسب الوثيقة، فإن المساعد الذكي سيحد أيضًا من عدد الاقتراحات التي تظهر على شاشة النظارات الذكية، حيث أن كثرة الاقتراحات قد تعيق رؤية مرتديها، ويمكن اختيار هذه الاقتراحات بناءً على الإيماءات أو باستخدام أمر لفظي.

وتشير براءة الاختراع أيضًا إلى أن المساعد الذكي قد يتفاعل مع تطبيقات أخرى على الجهاز.

