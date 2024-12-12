شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يختبر تجربة الألعاب الصغيرة Playables لتقديم تجربة لعبة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر شركة YouTube ، تجربة الألعاب المصغرة، والتي تسمى Playables، على تطبيقها وموقعها الإلكتروني منذ حوالي عام، كما تعمل المنصة الآن على تحسين الأمور من خلال تجربة الألعاب المصغرة متعددة اللاعبين.

وتختبر YouTube اختبار الألعاب المصغرة متعددة اللاعبين كجزء من مجموعة Playables الخاصة بها ،وهي ألعاب خفيفة الوزن ومجانية يمكنك لعبها على الفور مباشرة على المنصة.



يوتيوب

و في الوقت الحالي، يتوفر وضع تعدد اللاعبين لـ Ludo Club وMagic Tiles 3، حيث يقدم لك تطبيق Ludo Club لعبة الطاولة الكلاسيكية Ludo على الإنترنت، مما يتيح لك التنافس مع الأصدقاء أو اللاعبين من جميع أنحاء العالم.

كما يمكنك تعديل إعدادات اللعبة لتتناسب مع أسلوبك وحتى الدردشة مع المشاركين الآخرين أثناء اللعب.



وقد نجح YouTube في بناء مكتبة Playables الخاصة به بشكل مطرد، حيث يقدم الآن أكثر من 130 لعبة عبر فئات مثل Action وArcade وBrain & Puzzle وTrivia & Word وRacing وSimulation وSports.



وتعد مزايا مثل Playables، إضافة رائعة للتطبيقات الشعبية مثل YouTube.



وينتظر المستخدمون أن يتوسع YouTube في هذه الميزة، خاصة أنها في الوقت الحالي، تقتصر على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، حتى يتمكن مليارات المستخدمين من تجربتها.