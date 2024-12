شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Music توسع عروضها الإذاعية المباشرة بثلاث محطات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت خدمة Apple Music أنها تعمل على توسيع عروض الراديو المباشر وإضافة ثلاث محطات جديدة إلى التشكيلة، و تتم استضافة هذه القنوات من قبل أشخاص فعليين وهي متاحة للجميع، حتى أولئك الذين ليس لديهم اشتراك مدفوع في Apple Music.

أولاً، هناك Apple Música Uno، الذي يحتفل "بثروة التنوع الأسلوبي في الموسيقى اللاتينية حول العالم" ، وستقوم المحطة بتشغيل الموسيقى من مجموعة واسعة من الأنواع، بما في ذلك Música Mexicana، وreggaetón، والموسيقى الاستوائية، والبوب ​​اللاتيني والمزيد ، ويستضيف نجوم مثل Becky G وRauw Alejandro وGrupo Frontera، إلى جانب شخصيات الراديو إيفلين سيكايروس وليشيرو، كما يتم بثه كل يوم من أيام الأسبوع، على الرغم من أن عطلات نهاية الأسبوع ستتميز ببرامج خاصة.

ويرفع Apple Music Club الأمور إلى مستوى أعلى، مع التركيز على الرقص والموسيقى الإلكترونية، وتقول Apple إن كل قائمة تشغيل سيتم "تنسيقها بعناية في مجموعة حية بالكامل"، كما سيتم تنسيق قوائم التشغيل هذه بواسطة مزيج من النجوم البارزين، بما في ذلك Honey Dijon وJamie xx وFKA twigs ، وبمجرد بثه، سيكون كل بث متاحًا للمراجعين عبر DJ Mixes على المنصة.

وأخيرًا، هناك Apple Music Chill، الذي يوصف بأنه "ملاذ للصوت" إنه شيء جميل أن يكون لديك في الخلفية أثناء قضاء يومك ، وتقول شركة Apple إن "البرمجة ستكون عبارة عن تدفق مستمر من النقاط البارزة عبر الأنواع الموسيقية"، ويبدأ كل شيء بأغنية بيك الجديدة تمامًا، وهي غلاف لأغنية جورج هاريسون الكلاسيكية "Be Here Now" ، وأحد المضيفين هو بريان إينو، وهو سيد الهدوء المطلق (من بين أشياء أخرى).

كل هذه المحطات متاحة الآن، وهي تنضم إلى القنوات الموجودة مسبقًا مثل Apple Music 1 وApple Music Hits وApple Music Country.