شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مثل هذا اليوم فى الفضاء 11 ديسمبر 1972.. هبوط رواد الفضاء أبولو 17 على القمر والان مع تفاصيل الخبر

في 11 ديسمبر 1972 أصبحت أبولو 17 آخر مهمة لهبوط البشر على القمر، وعلى متنها رائدا فضاء، هبطت الوحدة القمرية تشالنجر في منطقة تسمى وادي توروس-ليترو، حيث أمضيا ثلاثة أيام في السير على سطح القمر وجمع العينات.

وكان القائد جين سيرنان آخر شخص يضع قدمه على سطح القمر حيث تبع طيار الوحدة القمرية هاريسون شميت إلى المركبة الفضائية في اليوم الأخير ، ولم تسنح الفرصة لرونالد إيفانز ، طيار وحدة القيادة، للسير على القمر كما فعل زملاؤه في الطاقم، لأنه كان عليه أن يسير بمفرده في مدار القمر.

وانطلقت مهمة أبولو 17 إلى القمر في 7 ديسمبر 1972 وعادت إلى الأرض في 19 ديسمبر.



يذكر أن ، مهمة أبولو 11 (Apollo 11)‏ هي الأولى من نوعها التي تقود إنسانا إلى النزول على سطح القمر ، و شكل كل من القائد نيل أرمسترونج وطيار المركبة القمرية .

وكانت بعثة أبولو 11 التابعة للولايات المتحدة هي أول مهمة مأهولة تهبط على سطح القمر في 20 يوليو 1969م ، وكانت هناك ست حالات هبوط مأهول نفذتها الولايات المتحدة (بين عامي 1969 و1972م) والعديد من حالات الهبوط غير المأهولة وعلى الرغم من أنه لم تحدث أي حالة هبوط بسهولة منذ 1976م.