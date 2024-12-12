السعودية | سلطان عُمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

هنأ جلالة السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034م.

‎وأشاد جلالته في برقيتي تهنئة بعثهما لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بالجهود البارزة التي بذلتها المملكة خلال السنوات الماضية للإعداد لاستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي، راجيًا للمملكة التوفيق وتحقيق الأهداف الطموحة، نحو مزيد من الإنجازات في المجال الرياضي خصوصًا، وجميع القطاعات التنموية عمومًا.

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