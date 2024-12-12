الامارات | رئيس الدولة يهنئ المغرب والسعودية على استضافة مونديالي 2030 و2034

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنَأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كلا من المغرب والمملكة العربية السعودية على استضافة مونديالي 2030 و2034.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، بالإعلان الرسمي عن الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، وأثق في أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان سوف تنظم بطولة استثنائية نفخر بها جميعاً وتقدم صورة طيبة عن العالم العربي. خالص تمنياتي للأشقاء في السعودية بالتوفيق والنجاح".

وأضاف سموه: "كما أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي بالفوز بتنظيم كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، وأثق في أن تنظيم هذا الحدث العالمي سيكون استثنائياً. تمنياتي للقائمين عليه بالتوفيق والنجاح".