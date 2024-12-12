الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن راشد: تمكين الأسرة أولوية في التنمية والعمل الحكومي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدت اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، ضمن التعديل الوزاري الأخير في حكومة دولة الإمارات الذي استحدث الوزارة الجديدة.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين، التي جرت بقصر الوطن في أبوظبي، سناء بنت محمد سهيل، بمنصبها الجديد، متمنياً لها التوفيق في أداء مهامها ومسؤولياتها لما فيه مصلحة المجتمع والوطن.

وأكد سموه أن استحداث وزارة للأسرة في دولة الإمارات يعبر عن الأهمية الكبيرة التي نوليها للأسرة واستقرارها، ودورها وتمكينها ضمن استراتيجية التنمية الشاملة في الإمارات ورؤيتها للمستقبل.

كما أكد سموه أن الأسرة هي المدرسة الأولى للتربية والتنشئة وترسيخ المبادئ والقيم والهوية الوطنية، ولذلك فإنها أساس أي مجتمع قوي، وتقع في صميم منظومة الأمن الوطني بمفهومها الشامل.

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن ملف الأسرة يمثل أولوية رئيسة في منظومة العمل الحكومي بدولة الإمارات، من خلال سياسات واستراتيجيات ومشاريع داعمة لتمكين الأسرة الإماراتية وضمان استقرارها ورفاهيتها.

وأضاف سموه: «إن تمكين الأسرة الإماراتية وإطلاق السياسات والمبادرات والمشاريع الداعمة لضمان استقرارها ورفاهيتها، أولوية رئيسة لحكومة دولة الإمارات، فالأسرة الإماراتية القوية المتماسكة ضمانة لتحقيق جميع مستهدفاتنا الوطنية».

حضر المراسم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

رئيس الدولة:

. الأسرة هي المدرسة الأولى للتربية والتنشئة وترسيخ المبادئ والقيم والهوية الوطنية.

محمد بن راشد:

. الأسرة الإماراتية القوية المتماسكة ضمانة تحقيق جميع مستهدفاتنا الوطنية.