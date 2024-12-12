شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام سورية: تحرير الصحفى الأمريكى أوستن تايس من سجن بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام سورية، عن تحرير الصحفى الأمريكي أوستن تايس من سجن أحد الأفرع الأمنية بدمشق.



وخُطف أوستن تايس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية وصحفي حر، في 2012 خلال تغطيته للانتفاضة ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد في دمشق، وكان يبلغ من العمر 31 عاما في ذلك الوقت.



وأشار الرئيس جو بايدن في العام الماضي الى أن واشنطن تعرف "على وجه اليقين" أن الحكومة السورية احتجزت تايس في بعض الفترات.