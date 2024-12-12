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"الهلال الأحمر السعودي" يشارك في مؤتمر البحر الأحمر للإصابات بجدة

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حذيفة القرشي - جدة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي في مؤتمر البحر الأحمر للإصابات، الذي نظمه التجمع الصحي الثاني بمحافظة جدة يومي 10-11 ديسمبر 2024.

جوانب مشاركة الهيئة

تضمنت مشاركة الهيئة تقديم ورشة عمل عن حالات الإصابات في مرحلة ما قبل المستشفى، ومعرضاً تعريفياً حول آلية استقبال البلاغات في مركز القيادة والتحكم ورحلة البلاغ الإسعافي من تلقيه حتى وصول المريض إلى المنشأة الصحية.

كما عرّفت الهيئة بالجبائر الخاصة بحالات الكسور والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات الإصابات ومحتويات حقيبة الكوارث التي تدعم إدارة الأزمات، إضافة إلى جهاز “اللوكس” ودوره الفعال في حالات توقف القلب والتنفس.

مسار الإصابات بمكة

واستعرضت الهيئة مسار الإصابات المفعّل في منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع المنشآت الصحية لضمان سرعة وصول المصابين إلى المنشآت الطبية المناسبة بناءً على التقييم الميداني وفق معايير الدليل الوطني للفرز.
يستخدم المسار تقنيات متطورة لنقل المعلومات الطبية للمستشفيات قبل وصول الحالات، مما يحسن الاستجابة الطبية ويقلل الوفيات والمضاعفات.

إلى جانب ذلك استعرضت الهيئة عدداً من الآليات الحديثة التي أُدخلت للخدمة الإسعافية، مثل السكوتر، والدراجة الهوائية، والدراجة النارية، وعربة خزام، وباص طويق.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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