شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الأحمر السعودي" يشارك في مؤتمر البحر الأحمر للإصابات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جوانب مشاركة الهيئة

مسار الإصابات بمكة

الدمام - شريف احمد - شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي في مؤتمر البحر الأحمر للإصابات، الذي نظمه التجمع الصحي الثاني بمحافظة جدة يومي 10-11 ديسمبر 2024.تضمنت مشاركة الهيئة تقديم ورشة عمل عن حالات الإصابات في مرحلة ما قبل المستشفى، ومعرضاً تعريفياً حول آلية استقبال البلاغات في مركز القيادة والتحكم ورحلة البلاغ الإسعافي من تلقيه حتى وصول المريض إلى المنشأة الصحية.كما عرّفت الهيئة بالجبائر الخاصة بحالات الكسور والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات الإصابات ومحتويات حقيبة الكوارث التي تدعم إدارة الأزمات، إضافة إلى جهاز “اللوكس” ودوره الفعال في حالات توقف القلب والتنفس.واستعرضت الهيئة مسار الإصابات المفعّل في منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع المنشآت الصحية لضمان سرعة وصول المصابين إلى المنشآت الطبية المناسبة بناءً على التقييم الميداني وفق معايير الدليل الوطني للفرز.يستخدم المسار تقنيات متطورة لنقل المعلومات الطبية للمستشفيات قبل وصول الحالات، مما يحسن الاستجابة الطبية ويقلل الوفيات والمضاعفات.إلى جانب ذلك استعرضت الهيئة عدداً من الآليات الحديثة التي أُدخلت للخدمة الإسعافية، مثل السكوتر، والدراجة الهوائية، والدراجة النارية، وعربة خزام، وباص طويق.