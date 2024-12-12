شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استكمال الاستعدادات.. مطار دمشق الدولي يستأنف عمله خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

12 طائرة

المطار الأكبر في سوريا

رفع حظر التجول في دمشق

الدمام - شريف احمد - يستأنف مطار دمشق المغلق منذ سقوط حكم بشار الأسد يوم الأحد الماضي، عمله خلال أيام، وفقما أفاد مديره أنيس فلوح يوم الأربعاء وكالة فرانس برس.وقال فلوح "إن شاء الله سيجري افتتاح المطار بأقصى سرعة، لأننا نعمل بشكل مستمر".وأضاف "يمكن أن نبدأ بشكل سريع بعملية مرور الطائرات في الأجواء السورية، بعدما جرى إغلاقها".يتابع موظفون عملهم في داخل المطار، بينما انتشرت قوات أمن مرتبطة بالسلطة الجديدة.وغادر الجيش السوري وقوات الأمن السورية المطار فجر الأحد مع تقدّم هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها نحو المدينة. وبحسب مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن فقد "غادر الأسد سوريا عبر مطار دمشق الدولي، قبل أن ينسحب عناصر الجيش والأمن" من المطار فجر الأحد.وقال مدير صيانة الطائرات في المطار سامر راضي، إن الخطوط الجوية السورية تضم أسطولًا من 12 طائرة، بينها 8 من طراز إيرباص ايه 320-20.يعدّ مطار دمشق الدولي الأكبر في البلاد.وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، خرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة، جراء قصف اسرائيلي تعرض له، وفقما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها.رفعت الإدارة العسكرية السورية قرار حظر التجول الذي فرضته يوم الأحد الماضي بعد دخول الفصائل السورية إلى دمشق.وقال بيان صادر عن إدارة العمليات العسكرية نشر عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "أهلنا الكرام في مدينة دمشق وريفها، نحيطكم علمًا بأن إدارة العمليات العسكرية ألغت حظر التجوال في المدينة".وأضافت: كما نهيب بأهلنا العودة إلى أعمالهم ومؤسساتهم، وأن يسهموا معنا في بناء سوريا الجديدة".

وبدأت الحياة في دمشق وريفها تعود إلى طبيعتها من فتح الأسواق وحركة السير في عموم مناطق وأحياء دمشق وريفها.