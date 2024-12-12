شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد دعمها لتفعيل السياحة البينية بين الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وكيل وزارة الإعلام الكويتية الدكتور ناصر محيسن أن السياحة تمثل رافدًا مهما من روافد الاقتصاد للدول العربية، مشيرًا إلى دعم دولة الكويت للجهود العربية المشتركة لتطوير السياحة، ودعم أي مشاريع تنموية في هذا المجال وزيادة الاستفادة من المقدرات السياحية المتوافرة.

وأوضح محيسن خلال مشاركته في أعمال الدورة 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة نيابة عن وزير الإعلام والثقافة بدولة الكويت عبد الرحمن المطيري بمقر الجامعة العربية، أن المجلس ناقش مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تسهم في بلوغ هذا الهدف من بينها؛ التحول الرقمي، والتغير التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، وآلية تسخير هذا التطور التكنولوجي في الخدمات السياحية وتطوير منظومة السياحة بالدول العربية، إضافة إلى بحث آلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية السياحية للدول العربية، كما ناقش التحديات التي تواجه المنظمات العربية في مجال السياحة، وآلية التعامل معها من خلال تبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال.

وجدد محيسن في كلمته أمام الاجتماع ممثلا لوزير الإعلام والثقافة، دعم الكويت لكل الجهود العربية الرامية لتحسين جودة الخدمات السياحية وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع السياحي باعتبارها إحدى ركائز التنمية المستدامة، كما أكد أهمية تعزيز ثقة السائح العربي، وإيجاد أنجح الطرق لتفعيل السياحة البينية من خلال خلق المزيد من الفرص والمبادرات المشتركة بين الدول العربية، معربًا عن التمنيات بأن تكلل هذه الجهود لما فيه خير ورفعة وازدهار الأوطان العربية.