أحدث أساليب التربية انتشاراً في عام 2024

1. التربية السلطوية

تخيل نفسك أباً حازماً ولكنك عادل

مميزات وعيوب التربية السلطوية

تعزيز الاستقلالية: يتم تشجيع الأطفال على التفكير بأنفسهم، مما يؤدي إلى الاعتماد على الذات.

تعزيز الذكاء العاطفي عند الأطفال: التواصل المفتوح يطور التعاطف والتفاهم.

تستغرق وقتاً طويلاً: تتطلب التوازن بين المشاركة والاستقلالية، وهو ما قد يكون مرهقاً.

التوقعات العالية: يمكن أن يؤدي ذلك إلى خلق ضغوط على كل من الآباء والأطفال للحفاظ على المعايير.

منْ يُناسبه هذا الأسلوب أكثر؟

2. التربية المتساهلة (المتسامحة)

المميزات والعيوب

تعزيز الإبداع: تسمح الحرية للأطفال باستكشاف أنفسهم والتعبير عنها.

تقليل الصراعات: كلما قل عدد القواعد قل عدد صراعات القوة.

يفتقر إلى الانضباط: قد يؤدي هذا إلى ضعف التحكم في الانفعالات واحترام السلطة.

الإفراط في تناول الطعام: يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالاستحقاق وصعوبة التعامل مع خيبة الأمل.

منْ يناسبه هذا الأسلوب أكثر؟

3. التربية الاستبدادية

المميزات والعيوب

حدود واضحة: توفر القواعد الصارمة إحساساً بالأمان والنظام.

احترام السلطة: يتعلم الأطفال اتباع القواعد واحترام كبار السن.

قمع الاستقلالية: إن الإفراط في السيطرة يعيق مهارات اتخاذ القرار.

المسافة العاطفية: يمكن أن تخلق فجوة بين الآباء والأبناء.

منْ يناسبه هذا الأسلوب أكثر؟

4. التربية غير المتورطة (المهملة)

تخيل أن أحد الوالدين يقف متفرجاً في حياة طفله

المميزات والعيوب

تعزيز الاكتفاء الذاتي: يتعلم الأطفال كيفية الاعتماد على أنفسهم.

الحد الأدنى من الضغط: إن عدم وجود توقعات يقلل من الضغوط على الأطفال.

الإهمال العاطفي: يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالهجران وانخفاض احترام الذات.

الافتقار إلى التوجيه: بدون التوجيه، قد يواجه الأطفال صعوبات في المهارات الاجتماعية والأكاديمية.

منْ يناسبه هذا الأسلوب أكثر؟

5. تربية المروحية

المميزات والعيوب

مشاركة عالية: تضمن المراقبة المستمرة سلامة الأطفال وتلبية احتياجاتهم.

الدعم الأكاديمي: يمكن أن تؤدي المشاركة الفعالة إلى تحسين الأداء المدرسي.

يعيق الاستقلالية: يمكن أن تؤدي الحماية المفرطة إلى منع الأطفال من تطوير الاستقلال.

زيادة القلق: يمكن أن يؤدي الإشراف المستمر إلى خلق التوتر لكل من الوالد والطفل.

منْ يناسبه هذا الأسلوب أكثر؟

6. تربية التعلق

المميزات والعيوب

رابطة قوية: يعزز الارتباط الجسدي والعاطفي الوثيق الارتباط الآمن.

الصحة العاطفية: تؤدي التربية المتجاوبة إلى نشأة أطفال أكثر سعادة ورضا.

مرهق: الاهتمام المستمر والقرب الجسدي يمكن أن يكون مرهقاً.

تأخر الاستقلال: قد يواجه الأطفال صعوبة في الاعتماد على الذات.

منْ يناسبه هذا الأسلوب أكثر؟

7. تربية النمر

يتميز بالتركيز الصارم على التميز الأكاديمي

المميزات والعيوب

الانضباط: يغرس أخلاقيات العمل القوية واحترام السلطة.

الإنجاز: يؤدي في كثير من الأحيان إلى النجاح الأكاديمي والمهني.

الضغط المرتفع: يمكن أن يؤدي إلى التوتر والقلق والخوف من الفشل.

المهارات الاجتماعية المحدودة: التركيز على الإنجاز قد يؤدي إلى إهمال التطور العاطفي والاجتماعي.

منْ يناسبه هذا الأسلوب أكثر؟

8. التربية الحرة

المميزات والعيوب

تشجع الاستكشاف: يتعلم الأطفال من خلال الخبرة ويطورون مهارات حل المشكلات.

تعزيز الاستقلال: إن حرية اتخاذ الاختيارات تعزز الاعتماد على الذات.

المخاوف المتعلقة بالسلامة: قد يؤدي قلة الإشراف إلى مواقف محفوفة بالمخاطر.

الحكم الاجتماعي: يمكن انتقاده من قبل أولئك الذين يفضلون أساليب التربية التقليدية.

منْ يناسبه هذا الأسلوب أكثر؟

9. التربية اللطيفة

المميزات والعيوب

الذكاء العاطفي: التركيز على التعاطف والفهم يعزز النمو العاطفي.

تقليل الصراع: إن فهم مشاعر الأطفال واحترامها يؤدي إلى تقليل نوبات الغضب.

يستغرق وقتاً طويلاً: يتطلب الصبر والتواصل المستمر.

التساهل الملحوظ: قد يُنظر إليه على أنه تساهل شديد، مما يؤدي إلى عدم الانضباط.

منْ يناسبه هذا الأسلوب أكثر؟

10. التربية الواعية

المميزات والعيوب

الوعي الذاتي: يشجع الآباء على التفكير في سلوكياتهم وعواطفهم.

التفاعلات الواعية: تعزز الاستجابات المدروسة بدلاً من الأبوة التفاعلية.

تحدي: يتطلب تقييماً ذاتياً مستمراً وجهداً.

سوء التفسير: يمكن أن يُفهم هذا خطأً على أنه تساهل أو عدم وجود قواعد.

منْ يناسبه هذا الأسلوب أكثر؟

ما يجب عليك فعله بعد ذلك

1. احصل على نصائح سريعة قابلة للتنفيذ من الخبراء على مواقع الإنترنت

2. اكتشف أسرار تربية الأبناء بطريقة أسهل في فصلي المجاني

3. قم بتحويل عائلتك من خلال دورة نظام نجاح الأبوة والأمومة المكون من 7 خطوات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 07:20 صباحاً - تربية الأبناء فن وعلم، وأحياناً وابل من الأخطاء. فمنذ اللحظة التي تحملين فيها طفلك الصغير بين ذراعيك، تجدين نفسك في عالم من القرارات والمعضلات والمفاجآت السارة. وعندما يتعلق الأمر بتربية طفلك، فلا يوجد نهج واحد يناسب الجميع. وهنا يأتي دور أساليب التربية. دعونا نتعمق في أكثر 10 أساليب تربية شعبية، ولكل منها نكهتها الفريدة، ونفهم ليس فقط منهجياتها ولكن أيضاً جوهرها وروحها، وقد قرر الخبراء في موقع medium البحث عنها في العام المنصرم 2024.تخيل نفسك أباً حازما ولكنك عادل، هذه هي صفات الأب المتسلط، الذي يضع حدوداً واضحة بينما تغذي استقلالية الطفل. هذا هو جوهر الأبوة المتسلطة. هؤلاء الآباء يشبهون البستانيين الخضراء، حيث يوفرون القدر المناسب من ضوء الشمس والماء لمساعدة نباتاتهم على النمو. إنهم يشجعون التواصل المفتوح، ويعززون مهارات حل المشكلات، ويوازنون بين الانضباط والدفء. هدفهم هو تربية أطفال واثقين من أنفسهم، ويعتمدون على أنفسهم ويحترمون السلطة ولكنهم لا يخشون نشر أجنحتهم.إن أسلوب التربية المتسلط مناسب للآباء الذين يقدرون الانضباط والتواصل العاطفي. وهو أسلوب فعال للأطفال الذين يستجيبون بشكل جيد للهيكل المصحوب بالتعاطف. على سبيل المثال، قد يحدد الوالد الذي يستخدم هذا الأسلوب روتيناً لوقت النوم ولكنه يسمح للطفل باختيار ملابس النوم، وموازنة القواعد بالاختيارات.تخيلوا أن هناك أباً أقرب إلى الصديق منه إلى السلطة، ويسمح لرغبات طفله أن تقوده. إن الآباء المتساهلون يشبهون المشجعين، فهم يقفون دائماً على الهامش، ومستعدون لدعم أبنائهم ولكنهم مترددون في التدخل. فهم لا يضعون سوى القليل من القواعد ونادراً ما يفرضون العواقب، ويؤمنون بالعواقب الطبيعية وليس العواقب المفروضة. إن هذا النهج من شأنه أن يعزز الإبداع والتعبير عن الذات عند الطفل ولكنه قد يجعل الأطفال غير مستعدين لتحديات الحياة.إن التربية المتساهلة مناسبة للآباء الذين يعطون الأولوية لعلاقة وثيقة ومنفتحة مع أطفالهم. وقد تكون مفيدة للأطفال الذين يتسمون بالمسؤولية والقدرة على تنظيم أنفسهم بطبيعتهم. على سبيل المثال، قد يسمح الوالد المتساهل لطفله باختيار وقت نومه، ويثق في قدرته على تحديد الوقت الذي يشعر فيه بالتعب.تتميز التربية الاستبدادية بفرض المطالب العالية وقلة الاستجابة. يفرض الآباء الاستبداديون قواعد صارمة ويتوقعون الطاعة من دون سؤال. إنهم يقدرون الانضباط والنظام، وغالباً ما يستخدمون تدابير عقابية للسيطرة على السلوك. يكون التواصل عادةً في اتجاه واحد، مع وجود مساحة ضئيلة للتفاوض أو التعبير العاطفي. يؤكد هذا النهج على التوافق والالتزام بالسلطة الأبوية.إن التربية الاستبدادية مناسبة للآباء الذين يعطون الأولوية للانضباط والطاعة. وقد تكون فعّالة للأطفال الذين يزدهرون في بيئات منظمة، ولكنها قد تكون صعبة بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى المزيد من الارتباط العاطفي. وقد يفرض الوالد الاستبدادي قواعد صارمة على وقت استخدام الشاشة، ويتوقع الالتزام دون مناقشة.تخيل أن أحد الوالدين يقف متفرجاً في حياة طفله، ويقدم له الحد الأدنى من التوجيه أو الاهتمام. أما الوالدان غير المتدخلين فهما أشبه بالأقارب البعيدين، حاضرين ولكنهم منفصلون. فهم يلبون الاحتياجات الأساسية ولكنهم غالباً ما يكونون غائبين عاطفياً، تاركين الأطفال ليدافعوا عن أنفسهم. وقد يؤدي هذا النهج غير التدخلي إلى تعزيز الاستقلال، ولكن قد يؤدي أيضاً إلى شعور الطفل بالإهمال وانخفاض احترام الذات.لا يُنصح عموماً بتربية الأطفال دون مشاركة، لأنها قد تكون لها آثار سلبية طويلة المدى على رفاهية الأطفال. ومع ذلك، قد يصبح بعض الأطفال أكثر مرونة واعتماداً على أنفسهم استجابة لهذا النمط من التربية. حيث تكون التربية غير المشاركة للوالد الذي يكون حاضراً جسدياً ولكنه بعيد عاطفياً، ونادراً ما يشارك في محادثات ذات مغزى مع طفله.تتضمن تربية الأطفال تحت رحمة الوالدين مراقبة أنشطتهم وتجاربهم عن كثب. ويشارك الآباء تحت رحمة الوالدين في حياة أطفالهم إلى حد كبير، وغالباً ما يصل الأمر إلى الإدارة التفصيلية. وقد يتدخلون في التحديات التي يواجهها أطفالهم، في محاولة لحمايتهم من الفشل أو الانزعاج. وينبع هذا الأسلوب من الرغبة في حماية الأطفال وضمان نجاحهم، ولكنه قد يعيق قدرة الأطفال على تطوير مهارات الاستقلال وحل المشكلات.أفضل ما يناسب الآباء الذين يضعون السلامة والنجاح في المقام الأول. ومناسب للأطفال في البيئات عالية الخطورة أو الذين يواجهون تحديات معينة. على سبيل المثال، قد يشرف الوالد الذي يراقب أطفاله عن كثب على جلسات الدراسة والأنشطة اللامنهجية، لضمان بقائهم على المسار الصحيح.تخيل والداً يضع الترابط العاطفي مع الأبناء والاستجابة في المقام الأول، فيخلق رابطاً عميقاً مع طفله. يشبه الآباء المتعاطفون مقدمي الرعاية المتعاطفين، الذين يتناغمون دائماً مع احتياجات أطفالهم وعواطفهم. إنهم يدافعون عن القرب الجسدي والتفاهم المتعاطف والتربية المتجاوبة، معتقدين أن الرابطة العاطفية القوية تضع الأساس لرفاهية الطفل في المستقبل. يمكن أن يعزز هذا النهج الشعور بالأمان والتعاطف، لكنه قد يكون أيضاً متطلباً للوالد.إن أسلوب التربية بالارتباط مناسب للآباء الذين يقدرون الروابط العاطفية الوثيقة والذين يستطيعون استثمار قدر كبير من الوقت والطاقة في رعاية الأطفال. وهو أسلوب ناجح للأطفال الذين يزدهرون في ظل القرب الجسدي والدعم العاطفي. ومن الأمثلة على ذلك الوالد الذي يمارس حمل الطفل للحفاظ على الاتصال الجسدي المستمر والاستجابة السريعة لاحتياجات طفله.إن مفهوم تربية النمور ينبض بالكثافة والدقة، ويجسد نهجاً عالي الانضباط والتوقعات العالية. نشأ هذا الأسلوب من النماذج الثقافية في شرق آسيا ولكنه اكتسب شهرة عالمية، ويتميز بالتركيز الصارم على التميز الأكاديمي والإنجاز اللامنهجي والالتزام بقواعد الأسرة الصارمة. غالباً ما يُنظر إلى الآباء النمر على أنهم رقباء تدريب في وحدة الأسرة، ويديرون كل جانب من جوانب حياة أطفالهم بدقة المعلم. إنهم يؤمنون بالحب القاسي، حيث تتشابك المرونة والانضباط والنجاح في نسيج تربية أطفالهم. الهدف النهائي؟ إعداد ذريتهم لعالم تنافسي شرس، وتزويدهم بالدروع والمهارات التي لا مثيل لها.إن أسلوب تربية الأبناء على طريقة النمر يناسب الأسر التي تعطي الأولوية للإنجاز التعليمي والانضباط، والتي تزدهر في كثير من الأحيان في بيئات منظمة للغاية. ومن الأمثلة الكلاسيكية على ذلك الطفل الذي يتفوق منذ سن مبكرة في العزف على الكمان والرياضيات واللغات، ويشارك في كثير من الأحيان في المسابقات ويتفوق في الدراسة، مدفوعاً بجدول زمني صارم للعائلة.إن أسلوب التربية الحرة يبث في الطفل جوهر الاستقلال والاعتماد على الذات في رحلة نموه. وهو نقيض للأساليب المفرطة في اليقظة والحماية التي هيمنت على مناقشات التربية الحديثة. ويشجع هذا النهج الأطفال على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، والتعلم من أخطائهم، واستكشاف العالم بالسرعة التي تناسبهم. ويوفر الآباء الذين يمارسون أسلوب التربية الحرة شبكة الأمان ولكنهم يقاومون الرغبة في الترقب، معتقدين أن التجارب في العالم الحقيقي ضرورية لبناء المرونة ومهارات حل المشكلات والثقة. والفلسفة التي يقوم عليها هذا الأسلوب هي الثقة في القدرات الفطرية للطفل والقوة التحويلية للعواقب الطبيعية.هل تمارسين أساليب تربية الأبناء الصحيحة؟إن التربية الحرة هي الطريقة المثالية للأسر التي تقدر الاستقلال والثقة في قدرة أطفالها على التعلم من خلال الخبرة. ومن الأمثلة على ذلك الطفل الذي يمشي إلى المدرسة بمفرده، أو يشارك في اللعب دون إشراف، أو يسافر في وسائل النقل العام، فيتعلم مهارات الحياة من خلال التفاعل المباشر مع العالم من حوله.إن أسلوب التربية اللطيفة هو عبارة عن سيمفونية من التعاطف والاحترام والتفاهم، والتي تتجلى في التفاعلات اليومية بين الآباء والأبناء. ويركز هذا الأسلوب على التوجيه بدلاً من السيطرة، والاستماع بدلاً من الإملاء. وينظر الآباء اللطيفون إلى أنفسهم كمرشدين لأطفالهم، ويستخدمون استراتيجيات تأديبية إيجابية تعزز التواصل والارتباط العاطفي. ويستند هذا النهج إلى الاعتقاد بأن الأطفال يتصرفون بشكل جيد عندما يشعرون بالرضا عن أنفسهم وعلاقاتهم. ومن خلال تقديم نموذج الاحترام والتعاطف والصبر، يهدف أسلوب التربية اللطيفة إلى تهيئة بيئة يتعلم فيها الأطفال ضبط النفس واتخاذ خيارات إيجابية بناءً على الدافع الداخلي بدلاً من الخوف من العقاب.إن التربية اللطيفة تناسب الأسر التي تقدر الذكاء العاطفي والعلاقات القوية. وهي مثالية للآباء الذين يتمتعون بالصبر والرغبة في استثمار الوقت في فهم احتياجات أطفالهم. على سبيل المثال، إذا أصيب الطفل بنوبة غضب، فسوف يتم التعامل معه بهدوء وتفهم؛ حيث يساعده الوالد على التعامل مع مشاعره بدلاً من معاقبته على التعبير عن مشاعره.إن التربية الواعية تشبه أن تكون ربان سفينة يقظاً، يوجه سفينة العائلة بوعي وقصد. إنها تتعلق بالحضور والوعي الذاتي واتخاذ خيارات مدروسة في كيفية تفاعلنا مع أطفالنا. يشجع هذا الأسلوب الآباء على النظر إلى الداخل وفهم المحفزات والأنماط الخاصة بهم لتجنب إسقاطها على أطفالهم. الأمر لا يتعلق فقط بتربية الطفل بل يتعلق أيضاً بالنمو كشخص.إن التربية الواعية هي الأنسب للآباء الذين يلتزمون بالنمو الشخصي والراغبين في فحص سلوكياتهم. وهي مثالية للأسر التي تقدر التواصل المفتوح والرفاهية العاطفية. على سبيل المثال، قد يدرك أحد الوالدين إحباطه في موقف صعب ويختار الاستجابة بهدوء؛ ليكون قدوة لطفله في ضبط النفس.اشترك في النشرات الإخبارية للحصول على نصائح حول تربية الأبناء لمساعدتك على إنشاء منزل أكثر سعادة وتصبح الوالد الذي طالما أردت أن تكونه.سجل في صف مجاني يعلم كيفية جعل الأطفال يستمعون إليك من دون إزعاج أو صراخ أو فقدان السيطرة"، والتي عادة ما تناسب فصولها أي جدولك مزدحم.انضم إلى مئات الآلاف من الآباء الذين نجحوا في تغيير حياة أسرهم من خلال دورة نظام النجاح في تربية الأبناء المكون من 7 خطوات . تعرّف إلى الأدوات التي تحتاجها لتربية أطفال سعداء ومحترمين ومسؤولين وخلق الحياة الأسرية التي طالما حلمت بها.*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.