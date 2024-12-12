"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: حماس أبدت استعدادا أكبر للتحلي بالمرونة والبدء في تنفيذ اتفاق ولو جزئي

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، ان "إسرائيل قدمت لحماس الأسبوع الماضي اقتراحا محدثا للتوصل إلى اتفاق"، مشيرا الى أن "الاقتراح يتضمن إطلاق بعض من الاسرى الـ100 لدى حماس وبدء وقف لإطلاق النار".

واشار الموقع الى ان "الاقتراح قريب مما تم التفاوض عليه في اب ونركز على تنفيذ المرحلة الأولى"، كاشفا ان "حماس أبدت استعدادا أكبر للتحلي بالمرونة والبدء في تنفيذ اتفاق ولو جزئي".