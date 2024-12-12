نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، ان "إسرائيل قدمت لحماس الأسبوع الماضي اقتراحا محدثا للتوصل إلى اتفاق"، مشيرا الى أن "الاقتراح يتضمن إطلاق بعض من الاسرى الـ100 لدى حماس وبدء وقف لإطلاق النار".
واشار الموقع الى ان "الاقتراح قريب مما تم التفاوض عليه في اب ونركز على تنفيذ المرحلة الأولى"، كاشفا ان "حماس أبدت استعدادا أكبر للتحلي بالمرونة والبدء في تنفيذ اتفاق ولو جزئي".
كانت هذه تفاصيل خبر "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: حماس أبدت استعدادا أكبر للتحلي بالمرونة والبدء في تنفيذ اتفاق ولو جزئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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