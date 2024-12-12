"فوكس نيوز": مدير "إف.بي.أي" سيستقيل قبل عودة ترامب للبيت الأبيض

ذكرت "فوكس نيوز" إن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.أي" كريستوفر راي سيستقيل من منصبه في وقت ما قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني.

واوضحت "فوكس نيوز" إن راي أعلن ذلك في اجتماع لكل الموظفين في المكتب.

ولم يحدد راي موعدا محددا لرحيله، لكن من المتوقع أن يغادر قبل تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني.