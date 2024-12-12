بوليتيكو: تايم ستختار ترامب "شخصية العام"

ذكر موقع "بوليتيكو" الاميركي نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، إنه "من المتوقع أن تختار مجلة "تايم" الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب "شخصية العام"، واحتفالا بكشف النقاب عن غلاف المجلة سيقرع الرئيس المنتخب جرس افتتاح بورصة نيويورك للأوراق المالية صباح غد الخميس.

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