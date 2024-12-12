مدير مطار دمشق الدولي يؤكد بان المطار سيستأنف عمله خلال أيام

أفاد مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح بان المطار المغلق منذ سقوط حكم بشار الأسد الأحد يستأنف عمله "خلال أيام"، وأكّد "إن شاء الله، سيتم افتتاح المطار بأقصى سرعة لأننا نعمل بشكل مستمر".

وأردف "يمكن أن نبدأ بشكل سريع بعملية مرور الطائرات في الأجواء السورية، بعدما تم إغلاقها".

وذكر مدير صيانة الطائرات في المطار سامر راضي، إن الخطوط الجوية السورية تضم أسطولا من 12 طائرة، بينها ثمان من طراز "إيرباص ايه 320-20".