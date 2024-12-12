النائب عصام هلال: الالتفاف حول القيادة والجيش واجب وطنى فى ظل الأوضاع الراهنة

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أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية حذرت مرارا وتكرارا من إنزلاق المنطقة إلى مصير مظلم وألاعيب أهل الشر ومخططهم للوصول إلى إشعال المنطقة بأكملها وهو ما نراه واضحا في الوقت الحالي وكانت أحداث سوريا كاشفة للمخطط الخارجي ومؤكدة لصحة تحذيرات القيادة السياسية.

وأضاف "هلال" في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن الفترة الحالية تستدعى من الجميع توخى الحذر من تفكيك صفوفنا وعدم الانتباه لأكاذيب وشائعات مطاريد الجماعة الإرهابية، مشددا على أن الشعب المصري الأصيل اعتاد المرور بظروف عصيبة ولكنه دائما يختار الوطن والحفاظ على أراضيه لذلك التفاف الشعب حول الجيش المصري والقيادة السياسية واجب وطنى في ظل الأوضاع الراهنة.

وشدد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على أن الجيش المصرى خير أجناد الأرض لم ولن يسمح لأحد بالاقتراب من الدولة المصرية والمساس بشعبها وأراضيها وأن ما قامت به القيادة السياسية والجيش المصري، من إنجازات وإجراءات حافظت بها على مقدرات هذا الوطن، وحمت الدولة المصرية أن تنزلق في الهاوية.

وفى ذات الإطار ثمن "هلال" الموقف المصري فيما يحدث فى سوريا وتأكيد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على سوريا موحدة كخط أحمر للجميع، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية من الانهيار والتفكك ووقف إطلاق النار كأمر هام لإيجاد مناخ يسمح بإطلاق عملية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن 2254، علاوة على منع الطائفية لما تمثله من مدخل لمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.