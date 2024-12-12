شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. توسعات هائلة في الخدمات الصحية خلال عهد الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توسعت الخدمات الصحية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقدمت خدمات عظيمة، بإنشاء وتطوير منشآت ومراكز طبية متخصصة وبمواصفات عالمية.

ودعمت كل ما يختص بسلامة الإنسان وصحته، فتحقق العديد من المنجزات في تجويد الخدمات

وفي يوم الرعاية الصحية الشاملة، تبين الأرقام الرسمية الطفرة العالمية للمملكة في الرعاية الصحية الشاملة.

التغطية الصحية لسكان المملكة

بلغ نسبة السعوديين الذين لديهم تغطية لنفقاتهم الصحية الأساسية خلال عام 2024، بلغ 100%.

فيما بلغت نسبة التغطية لسكان المملكة كافة 95.9%.

وكان 1.9 هو معدل زيارات سكان المملكة لمقدم الرعاية الصحية خلال الأشهر الـ 12 الماضية.



نسبة رضا المرضى

زيادة نسبة رضا المرضى عن خدمات وزارة الصحة في النصف الأول من 2024 الى 82.45% بعد أن كانت في 2023م 81.42%.

وكذلك ارتفعت نسبة رضا المرضى عن خدمات المستشفيات من 72.7% في عام 2018، لتصل الى 78.3% في النصف الأول من 2024.

وفي 2023، راجع أكثر من 14,3 مليون مراجع للطوارئ المرضية بمستشفيات وزارة الصحة منها 86,5% من السعوديين.

بلغ عدد المراجعين السعوديين الذكور 6,3 مليون، أما الإناث السعوديات فقد راجع أكثر من 6 ملايين.

فيما راجع أكثر من 1,9 مليون أجنبي الطوارئ المرضية لمستشفيات الوزارة خلال عام 2023.

قفزة نوعية في خدمات الرعاية

كشفت وزارة الصحة في ديسمبر 2024، عن تحقيق قفزة نوعية في خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

وبلغ عدد المستفيدين منها في مختلف مناطق المملكة 61,705 مرضى، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير رعاية الصحية متكاملة وشاملة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتخفيف العبء عنهم وعن ذويهم.

وتتنوع خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتشمل الرعاية العلاجية والوقائية، بدءًا من توفير الأدوية والأجهزة الطبية، مثل أسرة التنويم الكهربائية وعربات التنقُل.

وصولًا إلى تدريب أفراد الأسرة على التعامل مع المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم في منازلهم.



عدد المستشفيات في المملكة

بلغ مجموع عدد المستشفيات العاملة في المملكة للعام 2023 نحو 499 مستشفى، بسعة سريرية تصل 80072 سريرًا على مستوى القطاعات الصحية كافة.

منها 290 مستشفى بسعة سريرية 47.305 سريرًا، وبلغ عدد مستشفيات حكومية أخرى 59 مستشفى بسعة سريرية 14.570.

أما القطاع الخاص فقد بلغ عدد مستشفياته 150 مستشفى بسعة سريرية 18.197.

وبلغ عدد الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة 45470 سريرًا بنسبة 58% من مجموع الأسرة بالمملكة.

ميزانية وزارة الصحة

جاءت ميزانية وزارة الصحة في الثلاثة أعوام الماضية على النحو التالي:

- في 2022، كانت ميزانية وزارة الصحة 111.7 مليار ريال، بنسبة بلغت 11% من الميزانية العامة.

- في حين كانت الميزانية في 2023، 105.0 مليار ريال بنسبة بلغت 9.4%.

- في 2024، ​بلغت 86.3 مليار ريال​، وبما نسبته 7%​ من الميزانية العامة للدولة.

