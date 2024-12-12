شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مبدأ و4 مستويات.. "الإحصاء" تُطلق إطار ضمان الجودة الإحصائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إطلاق إطار ضمان الجودة الإحصائية الذي يُعد مرجعًا علميًا متكاملًا.

ويهدف إلى تعزيز مبادئ ومعايير جمع ومعالجة ونشر الإحصاءات الرسمية في المملكة العربية السعودية.

ضمان الجودة

يأتي هذا الإطار متوافقًا مع تنظيم الهيئة العامة للإحصاء في المملكة ومتناغمًا مع إطار ضمان الجودة التابع للأمم المتحدة.

كما يستند إلى المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة، مما يعكس الالتزام بأعلى معايير الجودة الدولية.



ويتألف إطار ضمان الجودة الإحصائية من أربعة مستويات أساسية تشمل إدارة النظام الإحصائي، وإدارة البيئة المؤسسية والعمليات الإحصائية والمنتجات الإحصائية.

معايير وأساليب

ويعتمد الإطار على ثمانية عشر مبدأً تتفرع إلى معايير وأساليب تسهم في تحقيق الامتثال لتلك المبادئ، بما يضمن تقديم بيانات دقيقة وموثوقة تعزز اتخاذ القرارات المبنية على أسس علمية.





وأتاحت الهيئة العامة للإحصاء إطار ضمان الجودة الإحصائية بنسختيه العربية والإنجليزية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وذلك لإتاحة الفرصة للباحثين والمتخصصين في العمل الإحصائي والمؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة منه.

دعم العملاء

كما أكدت الهيئة استعدادها للرد على جميع الاستفسارات وتقديم المعلومات اللازمة من خلال الرقم الموحد للهاتف الإحصائي، أو البريد الإلكتروني المخصص لدعم العملاء.

وأشارت إلى أهمية زيارة البوابة الإلكترونية للتعرف على تفاصيل الإطار وضمان تحقيق الفائدة المرجوة.



ويمثل هذا الإطار خطوة رائدة في تعزيز جودة الإحصاءات الرسمية في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.