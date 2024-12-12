تكنولوجيا: أسعار هواتف Galaxy S25 قد لا تختلف عن سلسلة Galaxy S24 في بعض الدول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت معلومات جديدة جاءت عبر “WinFuture” أن سعر سلسلة هواتف Galaxy S25 لن يطرأ عليه تغيير في بعض الدول مقارنة بسلسلة Galaxy S24.

لم تقدم سامسونج حتى الآن تفاصيل رسمية حول مستوى تسعير الجيل القادم من هواتف Galaxy S، إلا أن بعض منافذ البيع في السوق الأوروبي كشفت عن الأسعار المتوقعة للإصدارات القادمة من العملاق الكوري.

وعلى سبيل المثال كشف منافذ البيع في ألمانيا عن أسعار هواتف سلسلة Galaxy S25 المتوقعة وهي كالآتي:

سعر Galaxy S25

نموذج بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 899 يورو

نموذج بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 959 يورو

سعر Galaxy S25 Plus

نموذج بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1149 يورو

نموذج بسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1269 يورو

سعر هاتف Galaxy S25 Ultra

نموذج بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1449 يورو

نموذج بسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1569 يورو

نموذج بسعة 1 تيرابايت بسعر 1809 يورو

ولقد أشارت التفاصيل السابقة إلى توقعات إرتفاع مستوى تسعير السلسلة القادمة نتيجة لإرتفاع تكلفة رقاقة Snapdragon 8 Elite، على أن يرتفع تكلفة إنتاج إصدار Ultra على سبيل المثال بقيمة 110 دولار.

إلا أن سامسونج تخطط للحفاظ على مستوى التسعير نتيجة للعوامل الإقتصادية في هذه الأسواق التي تمنع سامسونج من إضافة قيمة جديدة لسعر الجيل القادم، ومن المتوقع أيضاً أن تعود سامسونج لإستراتيجية إطلاق نماذج مختلفة بين رقاقة Exynos 2500 وأخرى برقاقة كوالكوم، لذا قد يحصل السوق الأوروبي على النماذج المميزة برقاقة سامسونج العام المقبل للحفاظ على مستوى التسعير.

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