تكنولوجيا: جوجل تضيف تكامل Gboard لميزة لقطات شاشة Pixel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت جوجل هذا الأسبوع تحديثًا جديدًا لتطبيق Pixel Screenshots، يضيف ميزة “استدعاء Gboard”. في سلسلة Pixel 9، أُصدر الإصدار 0.24.433.15 يوم الاثنين، وبدأ التطبيق يوم الأربعاء بعرض ميزة جديدة تُظهر اقتراحات من Gboard استنادًا إلى محتوى لقطات الشاشة.

ميزة الاستدعاء الاستباقي

تتيح الميزة الجديدة، المعروفة بـ “الاستدعاء الاستباقي”، تذكر التطبيق محتوى لقطات الشاشة لاستخدامه عند فتح تطبيقات ذات صلة. على سبيل المثال، إذا التقطت لقطة شاشة لاسم أغنية أو منتج، سيقترح Gboard تلك المعلومات كإكمال تلقائي عند البحث في YouTube Music، Spotify، أو Amazon Shopping.

إعدادات إضافية وتعديلات

يعمل التكامل مع تطبيقات أندرويد فقط وليس مع مواقع الويب، ويمكن للمستخدمين تعطيله من إعدادات التطبيق. كما يتضمن التحديث الجديد تحسينات لعارض الصور، مثل إضافة مصطلحات بحث جديدة وتنظيم لقطات الشاشة تلقائيًا باستخدام مرشحات تصنيف.

وظائف إضافية

يوفر التحديث أيضًا تكاملًا مع Google Wallet لتسهيل حفظ البطاقات، بالإضافة إلى ميزة “دائرة البحث” التي تتيح قص أجزاء من الشاشة بسرعة.

يمثل هذا التحديث خطوة جديدة لتحسين إنتاجية المستخدم عبر تسخير لقطات الشاشة بطرق مبتكرة.

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