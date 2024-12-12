شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» ينظم دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

نظم يوم أمس مركز التدريب والتأهيل في بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» اليوم دورة تدريبية متخصصة في "حوكمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وقدم الدورة الخبير الدولي رئيس وحدة جمع المعلومات المالية، الاستاذ/ باسم دبوان.

وشارك في الدورة مدراء الإدارات ومدراء الفروع، ومدراء العمليات في البنك، حيث تم التركيز على الإجراءات المتبعة دولياً ومحلياً لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، كما تم مناقشة دور البنوك في تعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسبل التعاون بين الجهات المحلية والدولية في هذا المجال.

وأكد الخبير الدولي باسم دبوان وهو عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، خلال الدورة على أهمية تفعيل التشريعات والتدابير الوقائية لضمان سلامة النظام المالي الوطني والدولي، مشدداً على ضرورة زيادة الوعي بين العاملين في القطاع المالي لمواجهة التحديات المستجدة في هذا المجال.

وتأتي هذه الدورة ضمن استراتيجية الإدارة العليا للبنك متمثلة في القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي، الأستاذ/ حاشد الهمداني، بهدف رفع مستوى الأداء وتحقيق التميز المؤسسي في مختلف إدارات وفروع البنك.